Diskusi Hasil Survey Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia

Hasilnya menunjukkan bahwa tren pengguna mobil listrik di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar “demam harga murah”.
Kamis, 14 Agustus 2025 | 06:59
Bisnis.com, JAKARTA - Head of Research Praxis, Garda Maharsi, memaparkan hasil temuan #PraxiSurvey Volume 5. Dengan 1.200 responden dari 12 kota besar di tanah air, riset berjudul ‘Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia dari Persepsi Pengguna’ ini secara komprehensif memotret perilaku, preferensi, dan aspirasi para pengguna mobil listrik di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa tren pengguna mobil listrik di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar “demam harga murah”, dengan semakin banyak yang memprioritaskan faktor kenyamanan penggunaan, keberlanjutan, dan kebijakan jangka panjang.

Head of Research Praxis, Garda Maharsi, memaparkan hasil temuan #PraxiSurvey Volume 5 di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Dengan 1.200 responden dari 12 kota besar di tanah air, riset berjudul ‘Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia dari Persepsi Pengguna’ ini secara komprehensif memotret perilaku, preferensi, dan aspirasi para pengguna mobil listrik di Indonesia. Bisnis/Abdullah Azzam
Head of Research Praxis, Garda Maharsi, Vice President Teknologi & Inkubasi Produk Niaga PT PLN (Persero), Nuraida Puspitasari, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Otomotif, Malvin Nathaniel (Bestindocars), dan Director of Public Relations Praxis, Stephanie Sicilia berfoto bersama dalam Konferensi Pers Peluncuran Hasil #PraxiSurvey Volume 5 di Jakarta, Kamis (15/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

