Diskusi Hasil Survey Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Head of Research Praxis, Garda Maharsi, memaparkan hasil temuan #PraxiSurvey Volume 5. Dengan 1.200 responden dari 12 kota besar di tanah air, riset berjudul ‘Potensi dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia dari Persepsi Pengguna’ ini secara komprehensif memotret perilaku, preferensi, dan aspirasi para pengguna mobil listrik di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa tren pengguna mobil listrik di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar “demam harga murah”, dengan semakin banyak yang memprioritaskan faktor kenyamanan penggunaan, keberlanjutan, dan kebijakan jangka panjang.