Pembangunan Premium Club House

Hunian resort dari Agung Podomoro Land yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, menggelar seremoni groundbreaking The Willow Premium Club House.
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 17:30
Bisnis.com,JAKARTA - Podomoro Golf View (PGV), hunian resort dari Agung Podomoro Land yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, menggelar seremoni groundbreaking The Willow Premium Club House.

Fasilitas eksklusif ini dirancang untuk menghadirkan standar baru dan kualitas tinggi dalam gaya hidup modern, sekaligus melengkapi infrastruktur kawasan.

Fasilitas komunitas bersama tersebut akan menjadi pusat aktivitas berkonsep green living bagi penghuni Cluster Juniper dan Cluster Khaya, dua cluster unggulan PGV.

Adapun hingga saat ini Cluster Juniper telah mencatatkan penjualan 95% dari total 311 unit, sedangkan Cluster Khaya menawarkan 303 unit dengan berbagai tipe dan harga mulai Rp900 jutaan.

Suasana pembangunan The Willow Premium Club House di Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk. Noer Indradjaja memberikan sambutan sebelum seremonial peletakan batu pertama The Willow Premium Club House di Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

