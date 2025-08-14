Konsep Baru Melalui Kedai Nescafe

Bisnis.com,JAKARTA - Nestlé Indonesia mengembangkan model bisnis baru melalui Kedai NESCAFÉ, gerai kopi yang menawarkan beragam pilihan minuman dengan cita rasa khas dan harga terjangkau.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025 di Solo, saat ini kedai NESCAFÉ telah menjangkau 89 kota di Pulau Jawa.

Guna memastikan standar kualitas tetap terjaga, konsep ini dikelola langsung oleh operator pilihan bukan melalui skema waralaba atau franchise.

Kedai NESCAFÉ pertama kali diluncurkan di Solo, Jawa Tengah, dan mengalami pertumbuhan pesat berkat sambutan positif dari konsumen. Ekspansi awal difokuskan di wilayah Jawa yang berpenduduk padat, sebelum kemudian diperluas ke berbagai daerah di luar Jawa.