Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana

UNIQLO kembali menghadirkan koleksi musim Fall/Winter 2025 bertajuk Revisiting Classic, yang mengeksplorasi gaya klasik dalam interpretasi modern
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, UNIQLO kembali menghadirkan koleksi musim Fall/Winter 2025 bertajuk Revisiting Classic, yang mengeksplorasi gaya klasik dalam interpretasi modern dan fungsional khas LifeWear.

Koleksi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan busana yang tak hanya estetis, tapi juga relevan dengan ritme hidup masa kini yang cepat, dinamis, dan penuh mobilitas.

Melalui koleksi Fall/Winter 2025, UNIQLO mengeksplorasi elemen-elemen klasik dalam busana, yang diramu dan didesain ulang dengan pendekatan modern dan fungsional khas LifeWear untuk menciptakan gaya yang timeless dan relevan di berbagai situasi.

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana
Model memperagakan koleksi baru UNIQLO di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
1 / 2
Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana
Senior Marketing Manager UNIQLO Indonesia Evy Christina Setiawan (kiri) berbincang dengan Brand Advocate UNIQLO di Indonesia Maudy Ayunda saat pengenalan koleksi baru di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
2 / 2
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Perkembangan Pembangunan IKN

3 jam yang lalu

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana
3+

Bendera One Piece Berkibar Saat Kamisan di Depan Istana

3 jam yang lalu

Indonesia Shoping Festival Targetkan Transaksi Sebesar Rp23,32 Triliun
2+

Indonesia Shoping Festival Targetkan Transaksi Sebesar Rp23,32 Triliun

5 jam yang lalu

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP
2+

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP

6 jam yang lalu

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati

7 jam yang lalu

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana
2+

Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
3 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
5 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan
Energi & Tambang
54 menit yang lalu

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah
Hukum
1 jam yang lalu

MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

Zurich Syariah Cetak Tren Positif Dana Tabarru Pasca Spin Off
Asuransi
1 jam yang lalu

Zurich Syariah Cetak Tren Positif Dana Tabarru Pasca Spin Off

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah
Manufaktur
1 jam yang lalu

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 Turun

2

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

3

BCA (BBCA) Tutup Kantor Perwakilan Hong Kong

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

5

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya