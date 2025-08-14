Eksplorasi Gaya Klasik Pada Busana

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, UNIQLO kembali menghadirkan koleksi musim Fall/Winter 2025 bertajuk Revisiting Classic, yang mengeksplorasi gaya klasik dalam interpretasi modern dan fungsional khas LifeWear.

Koleksi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan busana yang tak hanya estetis, tapi juga relevan dengan ritme hidup masa kini yang cepat, dinamis, dan penuh mobilitas.

Melalui koleksi Fall/Winter 2025, UNIQLO mengeksplorasi elemen-elemen klasik dalam busana, yang diramu dan didesain ulang dengan pendekatan modern dan fungsional khas LifeWear untuk menciptakan gaya yang timeless dan relevan di berbagai situasi.