Pembukaan Road to Inacraft di Bandung

Bisnis.com, BANDUNG - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan komitmen dan perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional, khususnya di sektor ekonomi kreatif, melalui rangkaian program Road to INACRAFT.

Kegiatan yang digelar sepanjang Agustus 2025 di berbagai kota besar di Tanah Air ini menjadi bagian dari persiapan menuju ajang bergengsi karya kriya nasional, INACRAFT on October Vol. 4 Tahun 2025, yang akan berlangsung di Jakarta.

Sebagai sponsor utama, melalui gelaran tersebut Bank Mandiri mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di berbagai daerah, terutama para pengrajin binaan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), dengan berbagai solusi keuangan terintegrasi.