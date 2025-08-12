Bisnis Indonesia Premium
Pelindo Catatkan Pertumbuhan Kinerja

Arus kapal periode Januari hingga Juni 2025 tercatat mencapai 213,55 juta GT (Gross Tonnage), tumbuh 1% secara year on year (YoY).
Paulus Tandi Bone
Paulus Tandi Bone - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:30
Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 berhasil mencatatkan kinerja positif pada Semester I tahun 2025, khususnya pada sektor arus penumpang, arus peti kemas, dan trafik barang di semua pelabuhan kelolaan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan berdasarkan data konsolidasi, arus kapal periode Januari hingga Juni 2025 tercatat mencapai 213,55 juta GT (Gross Tonnage), tumbuh 1% secara year on year (YoY).

Untuk arus peti kemas, realisasi mencapai 1,20 juta TEUs, tumbuh 2% YoY berkat peningkatan aktivitas di Makassar, Bitung, Parepare, dan Kendari.

Sementara itu, trafik barang mencatat realisasi 35,63 juta ton atau 7% di atas Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sementara sektor penumpang capaiannya 4,16 juta orang, tumbuh 17% YoY dan 13% di atas RKA.

Kapal kargo dan kapal Perintis Sabuk Nusantara berpapasan di area Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (13/8/2025). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Penulis : Paulus Tandi Bone
Editor : Nurul Hidayat

