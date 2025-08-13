Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara tegas menginstruksikan Perum Bulog untuk mempercepat pendistribusian beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dengan tujuan memastikan pasokan beras yang stabil dan harga yang terkendali di tengah potensi meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Upaya percepatan ini menjadi respons penting terhadap temuan kasus beras yang tidak sesuai mutu, yaitu adanya laporan beras oplosan dan kualitas yang dipertanyakan. Dengan operasionalisasi SPHP segera dilakukan di pasar, Zulhas berharap masyarakat tidak panik dan harga serta pasokan tetap terkendali.

Lebih lanjut, melalui langkah ini pemerintah berupaya menjaga peredaran beras yang berkualitas dan terjangkau.

Penyaluran beras SPHP diharapkan tepat sasaran dan sekaligus meredam kekhawatiran publik yang kian meningkat.