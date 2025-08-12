Bisnis Indonesia Premium
Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Prinsip Syariah

Penandatananan nota kesepahaman tentang Sinergi Tugas Bidang Literasi Keuangan dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:06
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Tugas Bidang Literasi Keuangan dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan berbasis prinsip syariah di kalangan tenaga pendidik, peserta didik, serta pemangku kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia.Melalui kolaborasi ini, BSI berharap dapat menghadirkan layanan keuangan syariah yang aman, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan guru, siswa, dan lembaga pendidikan. Ruang lingkup kerja sama ini tidak hanya terbatas pada edukasi dan literasi keuangan, tetapi juga menyasar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas di sektor pendidikan dasar dan menengah.

Dari kerja sama ini, kedua pihak melihat potensi bisnis yang signifikan. BSI berpeluang mengakuisisi layanan payroll dan tunjangan bagi pegawai dan tenaga pendidikan di satuan kerja Kemendikdasmen.

Selain itu, ada potensi penyaluran Program Indonesia Pintar dan program sosial lainnya terdapat sekitar dua juta penerima.

Tidak hanya itu, kerja sama ini juga mencakup kolaborasi Rumah Pendidikan melalui Program Ruang Mitra yang membuka ruang bagi pelaku usaha dan industri untuk mendukung dunia pendidikan, pengelolaan Unit Pelayanan Zakat bagi pegawai dan guru bersama BSI Maslahat, akuisisi rekening penampungan Program Revitalisasi Sekolah dengan potensi melibatkan satuan pendidikan di seluruh Indonesia, serta pengembangan program beasiswa bersama BSI Maslahat.

Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

