Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

OJK bersama BEI, KPEI dan KSEI menggelar pembukaan perdagangan bursa bersamaan perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 11:27
Share

Bisnis.com, JAKARTA — OJK bersama BEI, KPEI dan KSEI menggelar pembukaan perdagangan bursa bersamaan perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

Bertepatan dengan peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tercatat sudah ada 954 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejak 10 Agustus 1977, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) pengaktifan kembali pasar modal, setelah Presiden Soeharto meresmikan kembali perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Saat itu, operasional bursa berada di bawah naungan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).

Momentum tersebut juga menandai pencatatan perdana PT Semen Cibinong Tbk. (SMCB) sebagai emiten pertama. Sejak itu, pasar modal Indonesia terus berkembang melalui gelombang penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) yang melibatkan perusahaan swasta, BUMN, anak usaha BUMN, grup konglomerasi, perusahaan rintisan (startup), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (dari kiri), Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, & Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai membuka perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
1 / 3
Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia
Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi memberikan pemaparan sebelum membuka perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
2 / 3
Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memberikan pemaparan sebelum membuka perdagangan bursa pada perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
3 / 3
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025

55 menit yang lalu

Presiden Prabowo Menerima Kunjungan Presiden Republik Peru
2+

Presiden Prabowo Menerima Kunjungan Presiden Republik Peru

1 jam yang lalu

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia
3+

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

1 jam yang lalu

Indonesia-Peru Business Forum 2025
2+

Indonesia-Peru Business Forum 2025

1 jam yang lalu

Pengibaran Bendera Sambut HUT RI di Pulau Tuan Aceh
2+

Pengibaran Bendera Sambut HUT RI di Pulau Tuan Aceh

1 jam yang lalu

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali

2 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
30 menit yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
1 jam yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal
Korporasi
29 detik yang lalu

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Teken IP-CEPA, RI-Peru Perluas Kerja Sama di Bidang Pangan hingga Pertahanan
Nasional
19 menit yang lalu

Teken IP-CEPA, RI-Peru Perluas Kerja Sama di Bidang Pangan hingga Pertahanan

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA
Jasa & Niaga
21 menit yang lalu

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

3

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025