Bisnis.com, JAKARTA — OJK bersama BEI, KPEI dan KSEI menggelar pembukaan perdagangan bursa bersamaan perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

Bertepatan dengan peringatan 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tercatat sudah ada 954 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejak 10 Agustus 1977, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) pengaktifan kembali pasar modal, setelah Presiden Soeharto meresmikan kembali perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Saat itu, operasional bursa berada di bawah naungan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).

Momentum tersebut juga menandai pencatatan perdana PT Semen Cibinong Tbk. (SMCB) sebagai emiten pertama. Sejak itu, pasar modal Indonesia terus berkembang melalui gelombang penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) yang melibatkan perusahaan swasta, BUMN, anak usaha BUMN, grup konglomerasi, perusahaan rintisan (startup), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).