Jumlah Pengguna BRImo Meningkat Secara Tahunan Menjadi 42,7 Juta User

BRI berhasil mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7% secara year-on-year (yoy), menjadi Rp1.482,12 triliun hingga akhir Juni 2025.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 09:00
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mempertegas komitmennya untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Salah satunya melalui penguatan struktur pendanaan yang efisien dan berkualitas.


Terbukti, BRI berhasil mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7% secara year-on-year (yoy), menjadi Rp1.482,12 triliun hingga akhir Juni 2025.

Komposisi dana murah atau CASA sendiri mencapai 65,5% dari total DPK, tumbuh double digit sebesar 10,60% yoy. Pencapaian tersebut salah satunya didorong oleh kinerja solid super app BRImo.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan, penguatan kanal digital terus diarahkan untuk mendukung strategi penghimpunan dana ritel secara berkelanjutan.

Kinerja solid super app BRImo terbukti mendorong pertumbuhan dana murah, seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan preferensi nasabah terhadap layanan digital BRI.

"BRImo sebagai super app andalan BRI mencatatkan pertumbuhan positif, baik dari sisi jumlah pengguna maupun volume transaksi. Jumlah pengguna BRImo meningkat 21,2% secara tahunan yoy menjadi 42,7 juta user, sementara volume transaksinya naik 25,5% yoy menjadi Rp3.231,7 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kehadiran super app BRImo semakin relevan dalam memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital masyarakat," ujarnya

Jumlah Pengguna BRImo Meningkat Secara Tahunan Menjadi 42,7 Juta User
Pengunjung memadati both BRI saat JCO Run 2025 di ICE BSD, Serpong, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
1 / 4
Jumlah Pengguna BRImo Meningkat Secara Tahunan Menjadi 42,7 Juta User
Pemandu sorak memberikan semangat kepada pelari saat JCO Run 2025 di ICE BSD, Serpong, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
2 / 4
Jumlah Pengguna BRImo Meningkat Secara Tahunan Menjadi 42,7 Juta User
Peserta mengikuti permainan yang ada di booth BRI saat JCO Run 2025 di ICE BSD, Serpong, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
3 / 4
Jumlah Pengguna BRImo Meningkat Secara Tahunan Menjadi 42,7 Juta User
Siluet peserta melintas di dekat booth BRI saat JCO Run 2025 di ICE BSD, Serpong, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
4 / 4
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Topik

