Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Nestlé MILO resmi menutup rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta, setelah sebelumnya sukses digelar di Makassar, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Tahun ini, lebih dari 25.000 pelari dari lima kota turut ambil bagian dalam rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025.

Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban mengatakan, “Menjawab tingginya antusias peserta, tahun ini jumlah peserta di Yogyakarta meningkat menjadi 4.200 pelari yang terbagi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2.5K. Semangat dan antusias yang luar biasa dari masyarakat Yogyakarta dan kota-kota lainnya menjadi bukti nyata bahwa MILO ACTIV Indonesia Race diterima dengan hangat sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Nestlé MILO bangga bisa terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menghadirkan generasi yang lebih sehat, aktif, dan tangguh melalui olahraga. Berakhirnya Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series resmi menutup rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race tahun ini. Selamat untuk para pemenang, persiapkan diri untuk acara puncak MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta.”

Sejak 2010, program lari dari Nestlé MILO telah mengajak lebih dari 366.000 masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak, untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Program ini merupakan bagian dari komitmen Nestlé MILO dalam mendukung perkembangan holistik anak agar dapat meraih potensi terbaiknya.

Wali Kota Yogyakarta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengapresiasi komitmen Nestlé MILO. “Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, saya Hasto Wardoyo Wali Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Nestlé MILO yang telah menghadirkan kegiatan luar biasa pagi ini. Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga dan berlari bersama, tetapi juga menghadirkan keceriaan dan semangat hidup sehat bagi semua peserta. Kami juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga kebersihan selama acara berlangsung, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita wujudkan komitmen ‘Mas JOS ', Masyarakat Jogja Olah Sampah’, demi menjaga keindahan dan kebersihan kota kita tercinta,” ungkapnya