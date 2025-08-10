Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta

Nestle MILO resmi menutup rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 05:09
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Nestlé MILO resmi menutup rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta, setelah sebelumnya sukses digelar di Makassar, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Tahun ini, lebih dari 25.000 pelari dari lima kota turut ambil bagian dalam rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025.

Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban mengatakan, “Menjawab tingginya antusias peserta, tahun ini jumlah peserta di Yogyakarta meningkat menjadi 4.200 pelari yang terbagi dalam dua kategori yaitu 5K dan Family Run 2.5K. Semangat dan antusias yang luar biasa dari masyarakat Yogyakarta dan kota-kota lainnya menjadi bukti nyata bahwa MILO ACTIV Indonesia Race diterima dengan hangat sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Nestlé MILO bangga bisa terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menghadirkan generasi yang lebih sehat, aktif, dan tangguh melalui olahraga. Berakhirnya Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series resmi menutup rangkaian Road to MILO ACTIV Indonesia Race tahun ini. Selamat untuk para pemenang, persiapkan diri untuk acara puncak MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta.”

Sejak 2010, program lari dari Nestlé MILO telah mengajak lebih dari 366.000 masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak, untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Program ini merupakan bagian dari komitmen Nestlé MILO dalam mendukung perkembangan holistik anak agar dapat meraih potensi terbaiknya.

Wali Kota Yogyakarta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengapresiasi komitmen Nestlé MILO. “Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, saya Hasto Wardoyo Wali Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Nestlé MILO yang telah menghadirkan kegiatan luar biasa pagi ini. Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga dan berlari bersama, tetapi juga menghadirkan keceriaan dan semangat hidup sehat bagi semua peserta. Kami juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga kebersihan selama acara berlangsung, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita wujudkan komitmen ‘Mas JOS ', Masyarakat Jogja Olah Sampah’, demi menjaga keindahan dan kebersihan kota kita tercinta,” ungkapnya

Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (ketiga kiri), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Suhirman (kanan), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori (tengah), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pembajun Setyaningastutie (kiri), Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani (kedua kanan), Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu (ketiga kanan), dan Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban (kedua kiri) melepas ribuan peserta kategori 5K Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series di Jogja Expo Center, Minggu (10/8/2025). Bisnis
1 / 3
Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta
Suasana pelepasan ribuan peserta kategori 5K Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series di Jogja Expo Center, Minggu (10/8/2025). Bisnis
2 / 3
Ribuan Peserta Ikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 di Yogyakarta
Peserta mengikuti kategori 5K Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2025 Yogyakarta Series di Jogja Expo Center, Minggu (10/8/2025). Bisnis
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu

3 jam yang lalu

Harimau Sumatera Jadi Koleksi Baru di Kebun Bincatang Surabaya
2+

Harimau Sumatera Jadi Koleksi Baru di Kebun Bincatang Surabaya

4 jam yang lalu

Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI
3+

Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI

5 jam yang lalu

Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa
3+

Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa

6 jam yang lalu

Keseruan Lomba Makan Kerupuk Saat CFD di Kediri
2+

Keseruan Lomba Makan Kerupuk Saat CFD di Kediri

7 jam yang lalu

Pasokan Ikan Tangkapan di Laut Jawa Menurun Akibat Lautan Tercemar Oleh Sampah
4+

Pasokan Ikan Tangkapan di Laut Jawa Menurun Akibat Lautan Tercemar Oleh Sampah

8 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
5 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
6 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir
Internasional
1 jam yang lalu

China Mau Bangun Kedubes Raksasa di London, Inggris Ketar-ketir

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Historia
1 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus
Liga Inggris
2 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

2

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

3

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

4

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

5

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri