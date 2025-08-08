Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pekan Filantropi Fifest 2025, Perkuat Kolaborasi Antar Insitusi Filantrop

FIFEST 2025 menghadirkan rangkaian kegiatan seperti diskusi panel, pameran proyek berdampak, lokakarya, youth forum, hingga business matchmaking.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 06:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, peran filantropi menjadi semakin krusial. Tidak hanya sebagai respon darurat, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu mendorong transformasi sosial secara sistemik. Hal ini terlihat dari maraknya kolaborasi lintas sektor, seperti dana abadi pendidikan, gerakan pangan berkelanjutan, serta inisiatif pembiayaan iklim berbasis komunitas.

Di sisi lain, tantangan dunia modern yang serba cepat dan individualistis membuat praktik filantropi seringkali dipersepsikan sebagai aktivitas eksklusif, dilakukan oleh segelintir orang dengan sumber daya besar. Padahal, sejatinya budaya filantropi bukanlah hal asing bagi masyarakat Indonesia. Justru, ia berakar kuat dalam nilai-nilai luhur bangsa, gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama.

PEKAN FILANTROPI FIFEST 2025, merupakan sebuah perhelatan tahunan yang menjadi wadah kolaborasi antar pelaku filantropi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat budaya dan ekosistem filantropi Indonesia. Lebih dari 100 organisasi filantropi, NGO, CSR perusahaan, pemerintah daerah, hingga lembaga donor internasional hadir dalam FIFEST 2025

Tahun ini, FIFEST 2025 mengusung tema: “Budaya dan Ekosistem Filantropi untuk Dampak yang Lebih Baik: Membuka Potensi Filantropi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Iklim”, yang berfokus pada membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendorong pertukaran pembelajaran, meningkatkan lingkungan yang mendukung filantropi untuk memastikan kontribusi, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mengatasi perubahan iklim.

Selama sepekan, FIFEST 2025 menghadirkan rangkaian kegiatan seperti diskusi panel, pameran proyek berdampak, lokakarya, youth forum, hingga business matchmaking yang menghubungkan pelaku filantropi dengan inovator sosial.

“Filantropi bukan hanya soal memberi, tetapi bagaimana membangun sistem yang memungkinkan kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. FIFEST 2025 menjadi platform penting untuk mempertemukan para pemangku kepentingan demi menciptakan solusi berdampak bagi masyarakat,” ujar Franciscus Welirang, selaku Ketua Dewan Penasihat Filantropi Indonesia.

FIFEST 2025 juga menyoroti pentingnya inklusivitas dan partisipasi komunitas akar rumput dalam agenda filantropi. Dalam sesi “Keadilan Iklim dan Inklusi Sosial,” para pembicara membahas peran penting masyarakat lokal dalam menciptakan dampak berkelanjutan yang kontekstual dan relevan.

“Kita tidak bisa berbicara tentang pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim tanpa melibatkan komunitas yang paling terdampak. Dalam ekosistem filantropi yang sehat, suara mereka bukan hanya didengar, tetapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan,” ujar Franciscus.

Pekan Filantropi Fifest 2025, Perkuat Kolaborasi Antar Insitusi Filantrop
Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia dan CEO Rumah Zakat Indonesia Irvan Nugraha saat diskusi panel pada acara Pekan Filantropi Fifest 2025 di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
1 / 3
Pekan Filantropi Fifest 2025, Perkuat Kolaborasi Antar Insitusi Filantrop
Dewan Penasehat Filantropi Indonesia dan Sekertaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjin (tengah) menyampaikan paparan saat acara diskusi panel pada acara Pekan Filantropi Fifest 2025 di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
2 / 3
Pekan Filantropi Fifest 2025, Perkuat Kolaborasi Antar Insitusi Filantrop
Suasana diskusi panel pada acara Pekan Filantropi Fifest 2025 di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Bisnis/Abdullah Azzam
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan

31 menit yang lalu

Pameran Radiologi dan Peralatan Rumah Sakit Radiologi Tahunan
3+

Pameran Radiologi dan Peralatan Rumah Sakit Radiologi Tahunan

4 jam yang lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

4 jam yang lalu

Terminal Multipurpose Batang Ditargetkan Beroperasi Komersial Akhir Agustus 2025
3+

Terminal Multipurpose Batang Ditargetkan Beroperasi Komersial Akhir Agustus 2025

6 jam yang lalu

Sekolah Rakyat di Bali Meriahkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI
3+

Sekolah Rakyat di Bali Meriahkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI

7 jam yang lalu

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI

10 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
13 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
43 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium
Jasa & Niaga
3 menit yang lalu

Ombudsman Desak Pemerintah Cabut HET Beras Premium

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat
Transportasi & Logistik
8 menit yang lalu

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Rintisan
13 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Apindo: Percepatan Perundingan Dagang Kunci Hadapi Tarif Trump

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM
Ekonomi
23 menit yang lalu

RI dan Selandia Baru Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Pertanian-UMKM

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

5

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)