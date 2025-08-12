Peringatan Hari Gajah Sedunia

Bisnis.com, JAKARTA - Petugas perawatan gajah (mahout) melatih dan memberi makan gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) jinak pada peringati Hari Gajah Sedunia di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar, Aceh

Hari Gajah Sedunia yang diperingati setiap 12 Agustus didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran global tentang ancaman kepunahan akibat perburuan liar, hilangnya habitat, dan perdagangan ilegal serta mengedukasi perlindungan terhadap gajah sejak usia dini. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/rwa.