Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi

PT Blue Bird Tbk. (BIRD) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun pada Semester I/2025, tumbuh 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo
Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:00
Bisnis.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk. (BIRD) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun pada Semester I/2025, tumbuh 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga meningkat 27,4% secara year on year (YoY) menjadi
Rp339,1 miliar.

Komposisi pendapatan semester I/2025 menunjukkan portofolio bisnis Bluebird yang semakin sehat dan terdiversifikasi. Segmen taksi menyumbang 69% dari total pendapatan, dengan pertumbuhan 11,7% secara tahunan, sementara segmen non-taksi menyumbang 31% dan mencatatkan pertumbuhan 17,1%.

Layanan non-taksi ini meliputi penyewaan mobil dan bus, shuttle, logistik, jual-beli dan perawatan kendaraan, serta lelang, yang menunjukkan potensi ekspansi bisnis di luar lini tradisional.

Karyawan melakukan perawatan armada taksi di Pool Bluebird Ciputat, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Karyawan melakukan pemeriksaan kesiapan armada Bigbird di Pool Bluebird Ciputat, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawan mendampingi siswa PKL melakukan pemeriksaan armada taksi di Pool Bluebird Ciputat, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawan melakukan perawatan armada Bigbird di Pool Bluebird Ciputat, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Nurul Hidayat

2

4

2

2

2

2

2

