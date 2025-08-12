Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk. (BIRD) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,67 triliun pada Semester I/2025, tumbuh 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga meningkat 27,4% secara year on year (YoY) menjadi

Rp339,1 miliar.

Komposisi pendapatan semester I/2025 menunjukkan portofolio bisnis Bluebird yang semakin sehat dan terdiversifikasi. Segmen taksi menyumbang 69% dari total pendapatan, dengan pertumbuhan 11,7% secara tahunan, sementara segmen non-taksi menyumbang 31% dan mencatatkan pertumbuhan 17,1%.

Layanan non-taksi ini meliputi penyewaan mobil dan bus, shuttle, logistik, jual-beli dan perawatan kendaraan, serta lelang, yang menunjukkan potensi ekspansi bisnis di luar lini tradisional.