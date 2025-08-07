Bisnis Indonesia Premium
DANA Buka Akses Bagi Pelaku Usaha Perempuan Untuk Naik Kelas di Era Digital

SisBerdaya & DisBerdaya 2025 dari DANA dan Ant International secara resmi mengumumkan 35 pemenang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 05:30
Bisnis.com, JAKARTA - Mengusung tema ‘Memajukan Bisnis dengan Teknologi’, program SisBerdaya & DisBerdaya 2025 dari DANA dan Ant International secara resmi mengumumkan 35 pemenang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sukses menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi, khususnya AI, mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta keberlanjutan bisnis mereka. Acara penghargaan digelar hari ini di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta sebagai apresiasi atas kerja keras dan inovasi para perempuan inspiratif dari seluruh Indonesia.

Bersama Ant International, DANA berupaya lebih jauh dalam membuka akses dan peluang bagi pelaku usaha perempuan untuk naik kelas di era digital. Program SisBerdaya dan DisBerdaya ini menjadi salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus strategi menjembatani kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM perempuan di seluruh Indonesia.

Para peserta mendapatkan pelatihan hybrid dengan kurikulum komprehensif  mencakup Business Model Canvas, Digital Payment & Marketing, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung operasional bisnis UMKM. Lewat rangkaian pendampingan yang intensif dan aplikatif, mereka tidak sekadar diperkenalkan pada teknologi, tetapi didorong untuk menguasainya sebagai alat transformasi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha yang tangguh dan mandiri.

“Sebelum ikut SisBerdaya, saya hanya menjual produk ke tetangga sekitar, tanpa tahu cara memasarkan secara online. Selama pelatihan, saya belajar banyak hal, mulai dari digital marketing, pencatatan keuangan, hingga membuat konten yang menarik. Para peserta pun juga dibekali dengan dasar-dasar memanfaatkan AI dalam strategi marketing. Sekarang saya bisa memasarkan produk lewat media sosial dan marketplace, bisnis saya pun berkembang dan pesanan semakin banyak. Yang paling penting, saya jadi lebih percaya diri menjalankan usaha ini dan ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu lainnya,” kata Iis Sadiyah, Pemilik Alfazza Farm sekaligus Pemenang SisBerdaya 2025 Area 3 (Jabodetabek).

DANA Buka Akses Bagi Pelaku Usaha Perempuan Untuk Naik Kelas di Era Digital
Olavina Harahap, Director of Communications DANA, Vince Iswara, CEO and Co-Founder DANA, Rony Ukurta Barus, Kepala Direktorat Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Adi Budiarso, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, & Pembiayaan Lainnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Wilson Siahaan, Senior Director, Government Affairs and Strategic Development Ant International Indonesia mengunjungi booth SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Olavina Harahap turut menjadi juri serta mentor dalam ajang ini, membagikan pengalaman dan wawasan kepada seluruh wirausaha perempuan yang berpartisipasi.
1 / 2
DANA Buka Akses Bagi Pelaku Usaha Perempuan Untuk Naik Kelas di Era Digital
Para pemenang SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 berfoto bersama setelah menerima penghargaan dari DANA Indonesia dan Ant International di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Para pemenang berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, di antaranya Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua, hingga Jabodetabek. Bisnis
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

