Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Executive Golf Tournament 2025 resmi digelar hari di Damai Indah Golf - BSD Course, Tangerang Selatan, Banten.

Turnamen yang mengangkat tema More Than A Game, It's A Legacy ini diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan eksekutif bisnis dan kalangan pengusaha. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang olahraga serta memperkuat relasi dan kolaborasi sekaligus dalam rangkaian menuju 4 Dekade Bisnis Indonesia.