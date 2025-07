ABC Mengajak Masyarakat Untuk Mengeksplorasi Kekayaan Sensasi Pedas

Bisnis.com, JAKARTA - Sensasi pedas adalah elemen tak terpisahkan dari kekayaan kuliner Indonesia. Lebih sekadar pelengkap, cabai, sambal, dan sensasi pedas adalah bagian dari hangatnya momen kebersamaan keluarga di meja makan. Sebagai bagian dari kampanye Ahlinya Buat Citarasa, ABC kembali mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi kekayaan sensasi pedas sebagai kuncian untuk meningkatkan citarasa di setiap momen. Melalui acara Ngobrol Baik Bareng ABC bersama Sambal ABC, masyarakat diajak untuk menyelami esensi dari sensasi pedas melalui berbagai sudut pandang, serta mengupas bagaimana Sambal ABC menjadi ‘kuncian’ ibu untuk menjadikan momen-momen kebersamaan keluarga menjadi lebih seru dan penuh kesan.

Andrew Hallatu, Head of External Communication ABC Indonesia, mengatakan: "Banyak aspek menarik tentang sensasi pedas yang dapat kita eksplorasi lebih dalam. Ngobrol Baik Bareng ABC kembali hadir sebagai sesi edukasi yang diinisiasi oleh ABC secara berkala sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang berbagai produk pangan dan perkembangan industri kuliner di Indonesia, bersama dengan narasumber yang kompeten dan kredibel. Kali ini Ngobrol Baik Bareng ABC hadir dengan tema Spice Up! Your Moment bersama Sambal ABC, untuk mengajak masyarakat merayakan sensasi dan kreasi masakan pedas secara lebih mendalam, dan semakin jadi ahlinya buat citarasa bersama Sambal ABC.”

Sambal dan sensasi pedas juga turut menjadi menjadi bagian dalam menambah kesan berbagai momen kebersamaan. Secara ilmiah, makanan pedas, terutama yang mengandung cabai, secara unik memiliki efek yang beragam pada perasaan dan emosi. Sensasi pedas dari Capsaicin (kandungan senyawa aktif dalam cabai) turut berperan dalam memicu pelepasan endorfin dan dopamin dalam tubuh, hormon yang memengaruhi suasana hati dan dapat memberikan perasaan bahagia dan senang.

Felicia Julian, Marketing R&D Director ABC Indonesia, menjelaskan: “Bagi banyak keluarga, sambal bukan hanya soal pedas, tetapi juga menggambarkan pengalaman yang kaya rasa. Hadir selama 50 tahun di Indonesia sebagai Ahlinya Buat Citarasa, ABC menghadirkan Sambal ABC dengan menggunakan cabai asli pilihan ahli sebagai ‘kuncian’ ibu untuk memperkaya citarasa hidangan yang lezat di setiap momen keluarga. Biasanya kumpul bareng keluarga pasti ada makanan yang disantap ramai-ramai. Dengan menambahkan Sambal ABC dalam sajian ibu, bukan cuma citarasa yang lebih, juga menjadi mood booster di momen kebersamaan keluarga, karena adanya dopamin yang dipicu oleh rasa pedas,” jelas Felicia.

Astrid Enricka, Indonesian Food Practitioner, sekaligus pegiat gerakan Aku Cinta Masakan Indonesia (@acmiid), mengungkap: “Rasanya, ungkapan ‘makan belum lengkap tanpa sambal’ sudah sering kita dengar dalam percakapan di meja makan. Dalam budaya Indonesia, sambal dan sensasi pedas memiliki makna yang cukup mendalam. Bahkan, di beberapa kelompok masyarakat, beberapa jenis sambal membawa simbol kebersamaan yang kental. Ragam tingkat kepedasan juga memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Pastinya, sensasi pedas bisa jadi mood booster disaat kita lagi capek atau bahkan stres. Makanya, setelah menikmati makanan pedas, biasanya ada sensasi yang menjadikan kita lebih bersemangat. Apalagi waktu makan bersama teman atau keluarga, pastinya sensasi pedas akan membuat momen itu menjadi lebih hangat dan seru.”