Bordirankoe Ramaikan Dunia Fashion Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia fashion Indonesia kembali diramaikan oleh hadirnya label busana baru bernama Bordirankoe, sebuah brand yang lahir dari semangat untuk menghadirkan koleksi busana yang chic, elegan, dan tetap relevan bagi perempuan modern masa kini. Brand ini digagas oleh Nia G. Krisna, yang sebelumnya telah memperkenalkan brand perhiasan Prive Indonesia di tahun 2020 dan Dian Siska Andarwan - sebagai partner kreatif. Untuk menandai peluncuran Bordirankoe hari ini di Carino Kitchen and Bar, digelar trunk show dengan koleksi perdana yang mengusung tema "New Chapter in Bloom – With a Touch of Chic”, menggambarkan awal baru dan semangat untuk tumbuh kembali. Seperti bunga yang mekar setelah musim dingin, tema ini mencerminkan transformasi hidup dan perjalanan baru dengan gaya yang tetap elegan, modern, dan fashionable.

Nia dan Dian founder Bordirankoe mengatakan, "Kami ingin menyampaikan bahwa setiap perempuan bisa memulai babak baru dalam hidupnya dengan tetap tampil chic. 20 koleksi perdana yang kami perkenalkan hari ini adalah simbol dari proses tumbuh, berani berubah, dan tetap menjaga gaya. Bordirankoe menyasar pada wanita dewasa dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang ingin tampil cantik, modis, elegan dan percaya diri dalam setiap momen."