Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bersinergi dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan BNI Life menghadirkan Emerald Gathering BNI and RSCM Kencana bertajuk Move Well, Age Well yang memberikan nilai tambah bagi nasabah, khususnya dalam layanan kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi nasabah BNI Emerald untuk meningkatkan kesadaran dan menaruh perhatian besar pada aspek kesehatan dan kesejahteraan.