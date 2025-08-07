Bisnis Indonesia Premium
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 50 M Untuk Pembangunan Taman Bendera Pusaka

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk membangun Taman Bendera Pusaka di kawasan Blok M.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:00
Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk membangun Taman Bendera Pusaka di kawasan Blok M.

Taman ini merupakan penggabungan dari tiga taman, yaitu Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Fajar Sauri, menyatakan bahwa dana pembangunan berasal dari kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi pedagang Pasar Burung Barito telah dimulai sejak 3 Agustus, sebagai bagian dari persiapan pembangunan taman.

la menegaskan bahwa sosialisasi relokasi telah dilakukan cukup
lama oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya. Groundbreaking proyek direncanakan pada 8 Agustus mendatang.

Pramono juga meminta agar jajaran Pemkot Jaksel segera menyelesaikan persoalan terkait relokasi pedagang. la yakin prosesnya akan tuntas sesuai jadwal, agar proyek pembangunan taman dapat berjalan lancar dan tertib

Sejumlah warga beraktivitas di Taman Langsat, Jakarta, Rabu(6/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
1 / 2
Sejumlah warga beraktivitas di Taman Langsat, Jakarta, Rabu(6/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
2 / 2
