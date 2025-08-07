Purwarupa Angkutan Kota Listrik Bandung

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Manufaktur kendaraan listrik di Kota Bandung, Jawa Barat, PT Marlip Indo Mandiri, membuat purwarupa angkutan kota (Angkot) listrik.

Angkutan Kota Listrik Bandung (Angklung) dengan model bus tiga perempat yang memiliki fasilitas AC, kamera 360, TV LCD, pintu elektrik serta alat pembayaran non tunai ini diklaim ramah difabel dan mampu membawa 14 orang penumpang.

Angkot listrik pintar tersebut mulai diperkenalkan kepada Pemerintah Kota Bandung dan diharapkan bisa menggantikan angkot konvensional yang selama ini beroperasi di Kota Bandung.