Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keynote speech pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, Senayan, Jakarta

Dalam sesi bertajuk Sustainable Infrastructure For The Future: Innovation And Collaboration tersebut Luhut menjelaskan berbagai program prioritas Presiden serta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 5-10 tahun mendatang mencapai hingga 9 persen.