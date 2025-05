Perjanjian Investasi Pengembangan PLTS dan BESS di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - RGE Managing Director Imelda Tanoto dan President Asia and Member of the Executive Committee, TotalEnergies Helle Kristoffersen mengumumkan Perjanjian Investasi Bersama antara RGE dan TotalEnergies di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta.

Perjanjian Investasi Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penyimpanan energi baterai atau BESS (battery energy storage system) di Indonesia. Proyek yang berlokasi di Provinsi Riau, Indonesia, ini akan memulai fase konstruksi secara bertahap.

Setelah selesai dibangun, proyek ini ditargetkan untuk menyediakan pasokan energi terbarukan bagi kebutuhan dalam negeri, guna mendukung kawasan industri hijau di Provinsi Riau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan dekarbonisasi sektor-sektor kunci di Indonesia. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang ekspor energi surya ke Singapura sebagai bagian dari kerja sama energi dan inisiatif energi terbarukan di kawasan ASEAN.

Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia sebagai poros energi terbarukan global, melalui penciptaan tenaga kerja ahli di bidang sistem penyimpanan energi baterai, engineering, dan integrasi jaringan kelistrikan, serta pengembangan rantai pasok energi surya dan penyimpanan energi di dalam negeri. Kolaborasi antara RGE dan TotalEnergies juga diharapkan dapat mendukung visi besar ASEAN dalam integrasi dan kerja sama energi bersih lintas negara.