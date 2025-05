Peluncuran Koleksi Parfum Berbahan Alami

Bisnis.com, JAKARTA - Botanical Essentials, brand perawatan tubuh dan rumah premium lokal di bawah naungan PT Natural Parahita Sejahtera, meluncurkan koleksi Eau de Parfum terbarunya di Jakarta. Mengusung tujuh wangi premium yang memukau: Where It Begins, Solace, In The Clouds, Sanctuary, Summer Fling, Desert Sunset, dan After Hours, peluncuran ini menjadi sorotan utama dalam acara eksibisi imersif bertajuk Scentarium : A Life Journey through Scent.

Botanical Essentials Eau de Parfum hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan konsumen Indonesia akan parfum berbahan alami yang mendukung gaya hidup berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas. Koleksi Eau de Parfum ini diracik oleh world-class perfumers menggunakan bahan alami premium, dengan 20% hingga 47% di antaranya berasal dari upcycled materials seperti vanila, daun patchouli, akar vetiver, dan kelopak mawar yang diolah kembali menjadi komponen bernilai tinggi.