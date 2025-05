Indonesian Pharmacy Expo and Conference 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Opella Healthcare Indonesia, perusahaan bersertifikasi B Corp, memperkuat komitmennya dalam memajukan literasi kesehatan masyarakat dan akses perawatan diri (self-care) di Indonesia.

Bersama SwipeRx, Opella menghadirkan PharmAcademy, platform edukasi digital yang sejak 2023 telah menjangkau 9.000 apoteker di seluruh Indonesia.

Melalui PharmAcademy, tenaga kefarmasian dapat mengakses modul pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, sekaligus memperoleh poin Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) guna mendukung pengembangan karir mereka.



PharmAcademy hadir sebagai solusi inovatif untuk memperkuat kompetensi apoteker di tengah tantangan terbatasnya akses tenaga medis di Indonesia. Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia saat ini sekitar 0,72, masih jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia melakukan pengobatan mandiri (swamedikasi). Ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk terlebih dahulu mencari solusi kesehatan yang mudah dijangkau, salah satunya melalui apotek.