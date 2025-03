Peningkatan Volume Sampah Selama Ramadan

Data DLHK Kabupaten Aceh Barat menyatakan produksi dan volume sampah selama bulan Ramadan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 ton per hari

Bisnis.com, JAKARTA - Pemulung memilah sampah untuk didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Gunong Mata Ie, Meureubo, Aceh Barat, Aceh.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat menyatakan produksi dan volume sampah selama bulan Ramadhan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 ton per hari yang didominasi sampah kulit dan batok kelapa muda, ampas tebu serta berbagai sampah plastik dari sisa jajanan berbuka puasa, dan diperkirakan sampah tersebut terus meningkat 20 hingga 25 ton per hari dari jumlah rata-rata 70 ton sampah per harinya.