Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai national hotel chain legendaris di Indonesia dengan core value Where Traditions, Culture, and Service Merged , SAHID Hotels & Resorts terus memprioritaskan pelayanan terhadap pelanggan.

Salah satu bentuk apresiasi serta upaya menjaga hubungan baik dengan para klien, SAHID Hotels & Resorts menggelar Customer Gathering yang mengangkat tema Spread The Wellness!.

Tema tersebut merefleksikan semangat para pelaku industri pariwisata untuk saling berbagi energi positif untuk bersama meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

Adapun rangkaian SAHID Destination Table Top 2025 dihadiri oleh tamu dari sektor travel agent, pemerintahan, corporate, hingga Wedding/Event Organizer selama 25 – 26 Februari 2025.