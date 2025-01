UNIQLO Luncurkan Koleksi Terbaru Spring/Summer 2025

Selain koleksi Spring/Summer 2025, UNIQLO juga menampilkan seri Sport Utility Wear Spring/Summer 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan garmen asal Jepang, UNIQLO, merilis koleksi busana terbaru untuk Spring/Summer 2025 yang mengusung tema Life Better When You Move. Pada peluncuran tersebut juga ditampilkan seri Sport Utility Wear Spring/Summer 2025.