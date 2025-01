Populasi ayam petelur di Ciamis sebanyak 10 ribu ekor dengan produksi telur mencapai 15 ton per hari

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja memanen telur ayam di Desa Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis (P2APC) mencatat jumlah populasi ayam petelur di Ciamis sebanyak 10 ribu ekor dengan produksi telur mencapai 15 ton per hari dan harga jual telur di tingkat peternak selama dua pekan terakhir turun dari sebelum Rp28 ribu per Kg menjadi Rp23 per Kg. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/