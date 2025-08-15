Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebagaimana tertuang pada RAPBN adalah 5,4%
Nurul Hidayat
Jumat, 15 Agustus 2025 | 17:19
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto seca

ra resmi mengumumkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebagaimana tertuang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) adalah 5,4%. Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi 2026 targetnya 5,4% atau lebih," ujar Prabowo.

Asumsi dasar ekonomi makro yang dituangkan dalam RAPBN perdana pemerintahan Prabowo itu juga meliputi inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) serta harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar pada pembukaan masa sidang I di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menandatangani berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

