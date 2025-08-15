Bisnis Indonesia Premium
Presiden Prabowo Meninggalkan Gedung Nusantara

Pemerintah Indonesia menggelar rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2025 dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Jumat, 15 Agustus 2025 | 13:10
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah), Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (keempat kanan) meninggalkan gedung Nusantara seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen, Jakarta

Pemerintah Indonesia menggelar rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Meninggalkan Gedung Nusantara
Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah), Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (keempat kanan) meninggalkan gedung Nusantara seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Presiden Prabowo Meninggalkan Gedung Nusantara
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan hormat kepada Ketua MPR Ahmad Muzani (dari kiri), Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin usai menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Meninggalkan Gedung Nusantara
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Meninggalkan Gedung Nusantara
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyalami sejumlah tamu undangan usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Penulis : Others
Editor : Nurul Hidayat

