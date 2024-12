Lokakarya konservasi ekosistem hutan untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam upaya pelestarian hutan melalui pendekatan pariwisata berbasis budaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kegiatan Youth Impact Weekend di Samsara Living Museum yang digelar pada 6-8 Desember 2024 tersebut merupakan lokakarya konservasi ekosistem hutan dengan tema Harmonizing Forest Conservation and Culture: The Role of Regenerative Tourism in Achieving FoLU Net Sink Targets 2030 untuk mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam pelestarian hutan melalui pendekatan pariwisata berbasis budaya.