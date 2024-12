Yuni Shara Perkenalkan OLIGIO Perawatan Kecantikan Dengan Teknologi Monopolar RF untuk Tampilan Kulit Yang Awet Muda

Yuni Shara mengenalkan teknologi pengencangan dan peremajaan kulit terbaru berbasis Monopolar RF (Radio Frequency), OLIGIO.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris Indonesia, Yuni Shara mendapatkan kesempatan spesial untuk mengenalkan teknologi pengencangan dan peremajaan kulit terbaru berbasis Monopolar RF (Radio Frequency), OLIGIO. Pelantun Pudar dan Terlalu Cinta ini menjadi saksi langkah revolusioner OLIGIO dalam dunia kecantikan Indonesia yang menawarkan hasil optimal, aman, dan non-invasif (tanpa operasi).

Dalam acara pengenalan OLIGIO bertajuk "Starry Night Talks & Insight with Aesthetic Experts on Anti-Aging", yang berlangsung di The H Club, Jakarta, pada 5 Desember 2024, Yuni Shara yang dipercaya menjadi brand ambassador Oligio, mengaku sangat menikmati pengalamannya menggunakan teknologi estetika terkini, OLIGIO.

Yuni Shara, yang dikenal dengan penampilannya yang awet muda, mengatakan, "Bagi saya, kecantikan adalah tentang merasa nyaman dengan diri sendiri. Dengan teknologi seperti OLIGIO, kita bisa merawat kesehatan dan kekencangan kulit tanpa perlu melalui prosedur rumit. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini bersama PT Sometech Indonesia.”

Selain Yuni Shara, acara ini juga menghadirkan pakar kecantikan nasional hingga internasional, seperti dr Almond Wibowo, M.Biomed (AAM) (Indonesia), dr. Dwindi Saptania, M.Biomed (AAM) (Indonesia), Dr. Park Young Jin (Korea), dan Dr. Dissapong Panithaporn (Thailand), yang berbagi wawasan tentang inovasi teknologi RF dan penerapannya di bidang perawatan kulit. OLIGIO merupakan alat inovatif yang menggunakan teknologi Monopolar Radio Frequency (RF)yang dihadirkan oleh PT Sometech Indonesia (STI) selaku perusahaan distributor alat kesehatan dan kecantikan terkemuka di Indonesia. Alat ini dirancang khusus untuk mengatasi berbagai tanda penuaan, seperti garis halus, kerutan, pori-pori besar, kantung mata, dan masalah kulit lainnya pada area wajah dan leher.