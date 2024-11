Lukisan Satu Triliun Go Green Taruparwa jadi inspirasi penyemangat para CEO untuk melestarikan lingkungan

Lukisan Go Green Taruparwa karya Sam Sianata (Liem Sian An) viral di TikTok. Lukisan tersebut telah ditonton 1,1 juta kali.

Bisnis.com, JAKARTA – Lukisan Go Green Taruparwa karya Sam Sianata (Liem Sian An) viral di TikTok. Lukisan tersebut telah ditonton 1,1 juta kali dan mendapat suka lebih dari 221 ribu dalam akun TikTok Sam Sianata (Liem Sian An).

Lukisan berdimensi 39 cm x 48 cm ini menyuarakan dua hal besar bagi dunia. Yakni semangat untuk melestarikan lingkungan dengan menanam pohon dan semangat untuk menggelorakan semangat persatuan bangsa,kerukunan, kedamaian umat manusia (unity).

Ketua Umum CEO Indonesia yang sekaligus Ketua Umum Moeldoko Center Trisya Suherman mengapresiasi nilai dari lukisan tersebut. Dia menyatakan bahwa hadirnya sebuah karya seni yang bervisi Agung, Go Green Taruparwa dapat dijadikan sebagai inspirasi. Ini bisa dijadikan inspirasi untuk para anggota CEO Indonesia untuk berjuang melestarikan lingkungan dan perdamaian.

"Ini sebuah karya Agung yang bervisi besar untuk membangkitkan semangat menanam pohon, sekaligus menanamkan kedamaian dan kerukunan umat manusia. Kami Komunitas para Direksi,Komisaris dan pemilik perusahaan yang tergabung dalam komunitas Ceo Indonesia amat mengapresiasi ide Sam Sianata untuk menyuarakan dua hal besar ini bagi dunia tandasnya," jelasnya, Jumat (15/11/2024).

Dijelaskan Trisya Suherman bahwa sudah saatnya dunia industri dan perdagangan mengacu pada produk Hijau. Karena berwawasan lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita kelak

Trisya Suherman berpesan pada para generasi muda untuk terus menyuarakan pelestarian alam dan perdamaian bagi umat manusia diseluruh dunia. Harapannya agar kelak negara kita dapat dikenang sebagai lokomotif pelestarian lingkungan bagi dunia.

"Ini sebuah karya yang unik karena Lukisan Go Green Taruparwa disertai lagu Go Green Hijaukan tanahmu. Ini merupakan satu kesatuan karya gabungan,seni lukis dan seni musik yang diciptakan dengan tema yang sama oleh seniman yang sama pula," kata Trisya.