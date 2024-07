Resmikan Kantor Pemasaran Baru, Panin Dai-ichi Life Perluas Jangkauan Layanan di Kota Batam

anin Dai-ichi Life kembali menunjukkan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA - Panin Dai-ichi Life kembali menunjukkan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat di Batam dalam mendapatkan produk dan layanan asuransi jiwa berkualitas. Panin Dai-ichi Life meresmikan kantor pemasaran baru yang terletak Ruko Batamas Blok A6 No. 89 Desa/Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Acara peresmian ini dilakukan dengan seremoni pemotongan pita yang dilakukan oleh manajemen Panin Dai-ichi Life yaitu Fadjar Gunawan selaku Presiden Direktur yang didampingi oleh Martin Gunawan selaku Chief of Staff, Iskandar Wijaya selaku Pjs. Chief Agency Officer dan Rosni Tanutama selaku Business Development Director, bersama dengan Agus dan Hendra selaku owner General Agency Beyond Yourself (BYO) serta Santoso dan Wiwin Tan selaku perwakilan jajaran leaders GA BYO.

"Pembukaan kantor pemasaran baru Panin Dai-ichi Life di Batam ini merupakan bukti nyata komitmen kami untuk memperluas jangkauan layanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan tenaga pemasar profesional, kami siap memberikan kemudahan akses informasi serta solusi perlindungan terbaik. Kami berharap kehadiran kantor ini dapat meningkatkan literasi asuransi dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Batam," ujar Fadjar Gunawan. Selain menyediakan layanan terbaik dan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Panin Dai-ichi Life juga mendorong peningkatan literasi keuangan terkait asuransi kepada masyarakat di Batam melalui kantor pemasaran barunya. Literasi keuangan mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan perlindungan asuransi jiwa menjadi fokus utama perusahaan, dengan harapan masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki proteksi finansial untuk masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan data per 30 Juni 2024, tercatat beberapa data penting terkait kualitas kesehatan finansial dari Panin Dai-ichi Life. Total aset konvensional Panin Dai-ichi Life tercatat sebesar Rp9 Triliun dengan tingkat solvabilitas yang baik dan nilai Risk Based Capital (RBC) di level 1.263,97%, di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebesar 120%. Indikator ini menunjukkan bahwa Panin Dai-ichi Life terus dipercaya oleh para nasabah dan mitra bisnisnya. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi calon nasabah dalam mempertimbangkan pilihan perusahaan asuransi sebagai mitra perlindungan dalam setiap tahap kehidupan mereka.