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Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan

Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024.
Paulus Tandi Bone
Paulus Tandi Bone - Bisnis.com
Sabtu, 20 Juli 2024 | 08:26
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Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan
2 Foto
Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan
2 Foto
Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024.
Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan
Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan

Bisnis.com, JAKARTA - Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024. 

Penulis : Paulus Tandi Bone
Editor : Nurul Hidayat
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