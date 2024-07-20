Bisnis.com, JAKARTA - Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024.
Ciputra Catatkan Peningkatan Penjualan
Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024.
Bisnis.com, JAKARTA - Secara komposisi, penjualan bersih CTRA mencapai Rp1,76 triliun atau naik 7,08% year-on-year (YoY) pada kuartal II/2024.
Penulis : Paulus Tandi Bone
Editor : Nurul Hidayat
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