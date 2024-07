BMW Indonesia Tegaskan DNA Motorsport dengan Peluncuran BMW M Terbaru dan BMW M Performance Parts

BMW Indonesia kembali luncurkan dua model terbarunya pada ajang GIIAS 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Indonesia kembali luncurkan dua model terbarunya pada ajang GIIAS 2024. Mulai dari BMW M terbaru yang sangat kental dengan DNA Motorsport, kini ditambah dengan M Performance Parts: BMW M4 Competition Coupè M xDrive. Dilanjutkan dengan kehadiran model BMW paling terjangkau saat ini, dalam trim M Sport: BMW 218i Gran Coupè M Sport.

Tempati area paling premium di Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, BMW Indonesia hadir di GIIAS 2024 mulai tanggal 18 hingga 28 Juli 2024. Sebanyak 23 model kendaraan BMW dan 7 model kendaraan MINI akan hadir untuk publik, di area seluas 2,052 m2 . Untuk kendaraan yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung sangat beragam, dengan 17 unit BMW dan 5 unit MINI siap memberikan pengalaman berkendara terbaik. BMW dan MINI juga tawarkan berbagai penawaran dan program menarik yang hanya berlaku selama ajang GIIAS 2024 berlangsung hasil kerjasama dengan berbagai mitra strategisnya.

Pada peluncuran kedua model ini, beberapa manajemen dari BMW Indonesia turut hadir diantaranya Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia; Mahalingam Maganderalingam, Director of Customer Support BMW Group Indonesia; dan Bayu Riyanto, Director of Marketing BMW Indonesia.

Mahalingam Maganderalingam, Director of Customer Support BMW Group Indonesia dalam kata sambutannya mengatakan, “Selamat datang kembali di BMW Pavilion di GIIAS 2024. Hari ini kami senang dapat memperkenalkan dua model kendaraan terbaru: BMW M4 Coupé dan BMW Seri 2 Gran Coupé M Sport. Kami juga hadirkan BMW M Performance Parts, yang mencerminkan komitmen BMW terhadap inovasi, performa, dan tentunya sensasi berkendara sempurna.

BMW M4 Coupé terbaru hadir dengan mesin M TwinPower Turbo inline 6-silinder 510 hp, desain agresif, dan teknologi canggih. BMW M terbaru ini adalah sportscar sejati yang tampilkan performa dan atletisme luar biasa. Di sisi lain, BMW 2 Series Gran Coupé M Sport menggabungkan desain sporty dan performa tinggi. Desain yang unik dan berani membuatnya menonjol di kelasnya.

Kedua model ini, BMW M4 Coupé dan BMW Seri 2 Gran Coupé M Sport terbaru adalah bukti komitmen BMW untuk mendorong batas performa dan desain. Rasakan sensasi, kedinamisan, dan kemewahan dari BMW.