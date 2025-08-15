Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM agar mampu menembus pasar nasional bahkan global melalui SMEXPO Merah Putih.

Pertamina ingin menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya Point 3 yaitu “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, Pertamina berupaya menghadirkan program nyata yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus membuka peluang luas bagi UMKM untuk berkembang berkelanjutan.