Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025

Pertamina terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM agar mampu menembus pasar nasional bahkan global melalui SMEXPO Merah Putih.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Jumat, 15 Agustus 2025 | 20:30
Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM agar mampu menembus pasar nasional bahkan global melalui SMEXPO Merah Putih.

Pertamina ingin menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas. 

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya Point 3 yaitu “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, Pertamina berupaya menghadirkan program nyata yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus membuka peluang luas bagi UMKM untuk berkembang berkelanjutan.

Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto (kedua kiri), Manager SMEPP Dewi Sri Utami (kiri), Manager CSR & SMEPP Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan (kedua kanan), dan VP Pemberdayaan Masyarakat Pertamina Foundation Probo Prasiddhahayu saat acara Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto memberikan paparan saat Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

