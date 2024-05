Thinktank and Journalist Workshop

Kegiatan tersebut dalam rangka memberikan gambaran kepada masyarakat dan media mengenai peluang dan tantangan AI pada tahun ini dan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (kedua kiri), Corporate Vice President and Deputy General Counsel Microsoft Corporation, Antony Cook (kedua kanan), Director of Government Affairs, Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam Ajar Edi (kanan), dan Executive Director ELSAM Wahyudi Djafar, berbincang saat ThinkTank & Journalist Workshop di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Microsoft dan Bisnis Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan Thinktank & Journalist Workshop dengan mengangkat tema Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia, dalam rangka memberikan gambaran kepada masyarakat dan media mengenai peluang dan tantangan Artificial Intelligence (AI) pada tahun ini dan ke depan. Bisnis/Arief Hermawan P