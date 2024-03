Pertumbuhan Logistik Nasional Tembus 8%, CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics menggeliatkan bisnis kargo udara guna menjawab kebutuhan pelanggan seiring dengan tingginya kebutuhan menjelang libur panjang di momen Idulfitri.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan sektor logistik nasional tahun ini mengalami pertumbuhan tujuh sampai dengan delapan persen. Tak heran, bisnis logistik turut berperan dalam menggairahkan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan efisiensi penanganan komoditas lain.

Melihat kondisi tersebut, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), yakni PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menggeliatkan bisnis kargo udara guna menjawab kebutuhan pelanggan seiring dengan tingginya kebutuhan menjelang libur panjang di momen Idulfitri.

Untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi pelanggan, CKB Logistics mengoperasikan armada Boeing 737-300F dengan rute Jakarta-Balikpapan-Timika-Jayapura berkapasitas 15-16 ton. Adapun waktu operasional pesawat ini sebanyak empat kali dalam seminggu.

“Seiring dengan meningkatnya permintaan jasa logistik khususnya air freighter menjelang Idulfitri 2024, CKB Logistics berkomitmen untuk memberikan solusi logistik yang optimal bagi mitra bisnis dan pelanggan saat libur libur panjang dan menjelang hari raya lebaran nanti, kami juga tentunya mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga barang pelanggan sampai dengan aman dan tepat waktu,” ujar Chief Executive Officer (CEO) CKB Logistics Iman Sjafei di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

“Selain berkapasitas besar, keunggulan dari CKB Logistics antara lain memiliki fixed schedule, tarif yang kompetitif, kemampuan untuk membawa kargo dengan dimensi besar dan berat mencapai 3-4 ton per shipment-nya, memiliki izin untuk membawa kargo kategori Dangerous Goods (DG) dengan spesifikasi pesawat kargo, door to door service hingga customized services yang terintegrasi dengan layanan CKB Logistics tentunya,” papar Iman.

Tak hanya berkomitmen memenuhi kebutuhan jasa logistik bagi pelanggan dan mitra bisnis, perusahaan yang berusia lebih dari 26 tahun ini turut memprioritaskan operational & safety excellence sehingga sepanjang tahun lalu berhasil mencatatkan nihil kecelakaan kerja.

Komitmen CKB Logistics dalam menjalankan tata kelola Good Corporate Governance (CGC) turut dibuktikan dari penggunaan armada operasional yang ramah lingkungan, penggunaan skylight warehouse, pemanfaatan limbah sirkular, hingga implementasi Environmental Social Governance (ESG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan. Berkat komitmennya dalam memberikan solusi logistik terbaik bagi pelanggan, anak usaha ABM Investama ini dianugerahi “Air Freight Forwarder of The Year” dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2023.

Penghargaan yang diraih CKB Logistics tak berhenti sampai di situ saja. Di tahun yang sama, perusahaan berhasil menyabet Warehouse Provider of the Year di ajang Indonesia Logistics Awards 2023, 3PL Company of the Year of the Year pada Indonesia Logistics Awards 2023, serta Gold Achievement pada kategori Services di ajang OPEXCON Awards 2023.

Karena geliat bisnisnya, CKB Logistics sudah mengantongi Authorized Economic Operator (AEO) yang membuat perusahaan berhasil mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tak heran, perusahaan berhasil mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu lantaran memenuhi standar World Customs Organization (WCO).

Untuk diketahui, lingkup bisnis CKB Logistics di antaranya adalah manajemen transportasi, manajemen pergudangan, layanan remote supply, pengiriman kargo, bongkar muat, jasa logistik dan pengiriman barang besar, Pusat Logistik Berikat (PLB), manajemen pelabuhan, serta tongkang batu bara.