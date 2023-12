Proyek Asthana Kemang Mengusung Konsep Eksotisme Budaya Indonesia Etnik Java Heritage

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek mixed-used development Asthana Kemang yang berlokasi di Jakarta Selatan merupakan the last piece of Kemang Jaksel sehingga menjadikannya sebagai tempat tinggal eksklusif sekaligus sebagai instrumen investasi dengan nilai yang sangat menjanjikan.

Dibangun diatas lahan seluas 2,2 hektare, terdapat 4 tower apartemen dan 1 area komersial yang mengusung konsep eksotisme budaya Indonesia etnik Java Heritage.

Fase pertama pembangunan apartemen Asthana Kemang terdiri dari 2 tower yaitu tower Sadewa yang sudah sold out dan tower Nakula dengan berbagai pilihan unit dengan kisaran harga mulai dari Rp1,5 miliar