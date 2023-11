BMW Dukung Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (dari kanan), VP Marketing Strategy PT Pertamina Patra Niaga Indra Edi Santoso, Director of Marketing Bayu Riyanto dan Director of Sales Ariefin Makaminan berbincang seusai penyerahan lima unit kendaraan BMW performa tinggi untuk dukung perhelatan Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023 di Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pertamax Turbo Ultimate Experience 2023 adalah gelaran tahunan dari Pertamina untuk mengapresiasi pelanggan loyal Pertamax Turbo dan pengguna aplikasi MyPertamina. Acara istimewa ini akan diikuti oleh 15 (lima belas) pelanggan terpilih pada 17 hingga 19 November 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok. Bisnis/Nurul Hidayat