INSA Kerja Sama Dengan BEI Terkait Dengan Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait dengan Peningkatan Pemahaman Pasar Modal di Indonesia.

Kerja sama ini merupakan salah satu program kerja DPP INSA untuk memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional melalui pasar modal. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan berkembangnya industri pelayaran nasional.



Pada era Indonesia Emas 2045, sektor maritim ditargetkan dapat berkontribusi 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.



Adapun, pertumbuhan muatan angkutan laut sepanjang 2018-2040 diproyeksikan tumbuh 1,24% per tahun dengan asumsi business as usual.



Selain itu diadakan pula seminar yang bertujuan memberikan awareness mengenai proses go public dan dalam rangka meningkatkan jumlah perusahaan tercatat di BEI, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota INSA. Adapun peserta dalam acara tersebut merupakan perusahaan anggota INSA yang belum go public.