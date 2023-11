Diskusi Bagaimana Memahami Arah Perkembangan dan Dinamika Ekonomi Digital

Ketua Komite Tetap Perdagangan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Yos Adiguna Ginting memberikan paparan saat acara 21 Bridges Indonesia University Roadshow di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/11/2023). Diskusi bertajuk Blockchain Technology Through The Lens of 3 Generations: How to Prepare Young People to Adapt with the Development of Digital Economy tersebut membahas terkait bagaimana memahami arah perkembangan dan dinamika ekonomi digital yang esensial khususnya tentang teknologi blockchain. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Chief Operating Officer of Reku Jesse Choi memberikan palaran saat acara 21 Bridges Indonesia University Roadshow di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/11/2023). Diskusi bertajuk Blockchain Technology Through The Lens of 3 Generations: How to Prepare Young People to Adapt with the Development of Digital Economy tersebut membahas terkait bagaimana memahami arah perkembangan dan dinamika ekonomi digital yang esensial khususnya tentang teknologi blockchain. Bisnis/Fanny Kusumawardhani