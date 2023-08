Nobu Bank Bersama MD Co Menyepakati Kerja Sama Program Pemberdayaan 10.000 UMKM Ekonomi Kreatif

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady memberikan paparan saat acara InspiraFest 2023 di Tangerang, Banten, Sabtu (12/8/2023). PT Bank Nationalnobu Tbk. (Nobu Bank) dan MD Co menyepakati kerja sama program pemberdayaan 10.000 UMKM Ekonomi Kreatif khususnya Femalepreneur di Indonesia, mencakup tiga hal utama yakni pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif dengan memberikan peluang bisnis baru, dukungan akses permodalan melalui kredit usaha raykat (KUR) dan layanan perbankan, hingga program pelatihan dan kemudahaan melakukan bisnis antar pelaku UMKM dalam lingkup komunitas yang dibentuk oleh MD Co. Bisnis/Arief Hermawan P

Direktur Utama PT Bank Nationalnobu Tbk. Suhaimin Johan (kanan) dan Pendiri MD Co Merry Riana menandatangani plakat kerja sama pemberdayaan UMKM pada acara InspiraFest 2023 di Tangerang, Banten, Sabtu (12/8/2023).