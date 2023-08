ONE Trade dari OCBC Sekuritas Siap Meluncur Menemani Investor Menuju Kemapanan Finansial

Bisnis.com, JAKARTA - OCBC Sekuritas mengumumkan peluncuran ONE Trade, yang secara khusus dihadirkan sebagai aplikasi online trading yang handal, baik bagi investor pemula maupun investor berpengalaman. ONE Trade akan memberikan kemudahan kepada calon nasabah untuk mengakses produk investasi melalui pembukaan rekening secara online dengan fleksibilitas untuk mulai tanpa minimum deposit.



ONE Trade sendiri dilengkapi dengan fitur untuk membantu nasabah membuat keputusan investasi yang cerdas. Terdapat akses lengkap atas informasi pasar modal, profil emiten, data saham, fitur charting, dan fitur Smart Order untuk transaksi yang lebih efisien. Tentu saja, semua program tersebut harus didukung oleh cara bertransaksi yang aman dan mudah digunakan.



OCBC Sekuritas memahami pentingnya pendampingan terus menerus dalam perjalanan investasi nasabah. Oleh karena itu, OCBC Sekuritas menyediakan fasilitas seperti sesi konsultasi langsung, dukungan komunitas dengan nama ONETrader, serta akses laporan tim Research yang mencakup informasi perekonomian, analisa industri dan rekomendasi saham sebagai panduan nasabah dalam berinvestasi.



Berdasarkan data statistik Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) di bulan Juni 2023, jumlah investor pasar modal sudah mencapai 11.228.382, dan 99,7% diantaranya adalah investor individu yang didominasi oleh investor muda. Dan berdasarkan Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan, gap antara indeks literasi dan indeks inklusi di sektor pasar modal semakin kecil, bahkan yang terendah dibandingkan sektor keuangan lainnya. Dari data ini, OCBC Sekuritas, selaku lembaga jasa keuangan yang berperan penting dalam perkembangan sektor keuangan dan pasar modal, berkomitmen untuk terus melakukan upaya literasi dan inklusi secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari literasi, OCBC Sekuritas telah merancang berbagai program edukasi baik secara online maupun offline, untuk memperkenalkan dunia pasar modal, meningkatkan minat investasi, membentuk mindset investasi yang tepat, serta meningkatkan keahlian berinvestasi guna meraih kemapanan finansial. Sebagai bagian inklusi, setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai perjalanan investasinya, tanpa harus khawatir tentang nominal yang besar dan dapat diakses dari mana saja.