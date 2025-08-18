Bisnis Indonesia Premium
Pemprov DKI Bangun Jembatan Buka Tutup

Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Gandaria Jakarta dengan sistem bascule pertama atau jembatan yang bisa dibuka-tutup
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:13
Bisnis.com, JAKARTA - Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Gandaria Jakarta yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang sembilan meter dengan lebar 1,5 meter tersebut dengan sistem bascule pertama atau jembatan yang bisa dibuka-tutup untuk memudahkan saat membersihkan Kali Grogol yang ada di bawahnya. 

Warga melintas di Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Mulia, Gandaria, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir
