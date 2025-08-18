Pemprov DKI Bangun Jembatan Buka Tutup

Bisnis.com, JAKARTA - Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Gandaria Jakarta yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang sembilan meter dengan lebar 1,5 meter tersebut dengan sistem bascule pertama atau jembatan yang bisa dibuka-tutup untuk memudahkan saat membersihkan Kali Grogol yang ada di bawahnya.