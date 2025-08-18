Bisnis.com, JAKARTA - Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Gandaria Jakarta yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang sembilan meter dengan lebar 1,5 meter tersebut dengan sistem bascule pertama atau jembatan yang bisa dibuka-tutup untuk memudahkan saat membersihkan Kali Grogol yang ada di bawahnya.
Pemprov DKI Bangun Jembatan Buka Tutup
Jembatan Antar Kampung (JAK) Angkat Gandaria Jakarta dengan sistem bascule pertama atau jembatan yang bisa dibuka-tutup
