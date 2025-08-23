Bisnis Indonesia Premium
Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

Kacamata selam tradisional dibuat dari bahan kayu dan menjadi ciri khas masyarakat Bajo
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:00
Bisnis.com, JAKARTA - Kacamata selam tradisional dibuat dari bahan kayu dan menjadi ciri khas masyarakat Bajo yang hidup berdampingan dengan laut.

Kacamata ini digunakan untuk menyelam tanpa alat bantu modern, dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Bajo dalam kegiatan mencari ikan secara tradisional.

Produk kerajinan ini dijual dengan harga Rp30 ribu hingga Rp50 ribu, tergantung ukuran dan detail ukiran.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga bentuk pelestarian budaya maritim Suku Bajo yang telah dikenal sebagai pelaut ulung Nusantara.

Perajin kaca mata selam Suku Bajo mengecek lubang kerajinan buatannya di Desa Bajo Mola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (22/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Perajin kaca mata selam Suku Bajo mengukir lubang kerajinan buatannya di Desa Bajo Mola, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (22/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi
Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

