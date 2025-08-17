TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

Bisnis.com, JAKARTA - Langit Jakarta menjadi panggung pertunjukan memukau saat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menggelar manuver terbang atau fly pass pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Dalam atraksi tersebut, TNI AU menampilkan berbagai kekuatan udara andalan, mulai dari Jupiter Aerobatic Team dengan formasi manuver presisi, hingga deru pesawat tempur canggih seperti F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, dan Hawk 100/200.

Aksi udara ini disambut antusias oleh para undangan yang hadir di Istana Merdeka, termasuk Presiden beserta jajaran pejabat tinggi negara.

Kehadiran armada pesawat tempur di udara tidak hanya menjadi tontonan spektakuler, tetapi juga menegaskan kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan dan ruang udara Indonesia.