Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

TNI AU menampilkan berbagai kekuatan udara andalan, mulai dari Jupiter Aerobatic Team dengan formasi manuver presisi.
Eusebio Chrysnamurti
Eusebio Chrysnamurti - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Langit Jakarta menjadi panggung pertunjukan memukau saat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menggelar manuver terbang atau fly pass pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Dalam atraksi tersebut, TNI AU menampilkan berbagai kekuatan udara andalan, mulai dari Jupiter Aerobatic Team dengan formasi manuver presisi, hingga deru pesawat tempur canggih seperti F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, dan Hawk 100/200.

Aksi udara ini disambut antusias oleh para undangan yang hadir di Istana Merdeka, termasuk Presiden beserta jajaran pejabat tinggi negara.

Kehadiran armada pesawat tempur di udara tidak hanya menjadi tontonan spektakuler, tetapi juga menegaskan kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan dan ruang udara Indonesia.

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
1 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
2 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
3 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
4 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
5 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
6 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
7 / 8
TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
8 / 8
Penulis : Eusebio Chrysnamurti
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Kemeriahan Pawai Budaya Cihanjuang Carnival Day 2025 di Bandung
6+

Kemeriahan Pawai Budaya Cihanjuang Carnival Day 2025 di Bandung

1 jam yang lalu

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri

2 jam yang lalu

Momen Presiden Prabowo Joget Tabola Bale di Upacara HUT ke-80 RI Bikin Meriah Istana Merdeka
3+

Momen Presiden Prabowo Joget Tabola Bale di Upacara HUT ke-80 RI Bikin Meriah Istana Merdeka

3 jam yang lalu

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
8+

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI

4 jam yang lalu

Suasana Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
7+

Suasana Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

5 jam yang lalu

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Langit Jakarta
5+

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Langit Jakarta

6 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
9 menit yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
2 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja
Jasa & Niaga
26 detik yang lalu

Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya
Jasa & Niaga
9 menit yang lalu

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
News Insight
9 menit yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel
23 menit yang lalu

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life
Personal Finance
38 menit yang lalu

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kemeriahan Pawai Budaya Cihanjuang Carnival Day 2025 di Bandung
6+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

2

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

3

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis

4

Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

5

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025