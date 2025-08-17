Bisnis Indonesia Premium
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

Para menteri hadir yang mengenakan pakaian adat Nusantara menambah kemeriahan acara tahunan tersebut.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 09:19
Bisnis.com, JAKARTA - Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Para menteri hadir yang mengenakan pakaian adat Nusantara menambah kemeriahan acara tahunan tersebut.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menerbitkan surat edaran yang mengatur tata busana bagi para undangan resmi upacara di Istana Merdeka. Dalam surat tersebut, para pejabat dan tamu diminta mengenakan wastra Nusantara atau pakaian adat, sementara masyarakat umum cukup mengenakan busana sopan dengan nuansa merah putih.

Aturan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 yang menegaskan pakaian adat sebagai salah satu jenis busana resmi kenegaraan, di samping pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas khusus.

Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra.
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan pakaian adat Suku Badui, tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra.
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra
Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Dany Saputra.
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

