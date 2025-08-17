Foto-Foto Menteri Tampil dengan Pakaian Adat pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

Bisnis.com, JAKARTA - Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Para menteri hadir yang mengenakan pakaian adat Nusantara menambah kemeriahan acara tahunan tersebut.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menerbitkan surat edaran yang mengatur tata busana bagi para undangan resmi upacara di Istana Merdeka. Dalam surat tersebut, para pejabat dan tamu diminta mengenakan wastra Nusantara atau pakaian adat, sementara masyarakat umum cukup mengenakan busana sopan dengan nuansa merah putih.

Aturan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 yang menegaskan pakaian adat sebagai salah satu jenis busana resmi kenegaraan, di samping pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas khusus.